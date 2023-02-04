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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

«Где санкции»: в Ростове-на-Дону стали продавать Pepsi из Германии

4 февраля 2023, 15:37
Фото: rostovgazeta.ru

В Ростове стали массово продавать Pepsi из Германии, несмотря на санкции

В Ростове в микрорайоне Сельмаш на полках магазина заметили Pepsi немецкого производства, об этом сообщил корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 4 февраля, в продуктовом магазине «Солнечный круг» на прилавках были замечены банки с газированным напитком Pepsi немецкого производства. Напомним, что бренд ушел с российского рынка еще в прошлом году, что спровоцировало волну появления целой серии российских аналогов напитка.

Фото: RostovGazeta

Согласно этикетке, производителем напитка является немецкий филиал компании PepsiCo Deutschland GmbH, а цена банки объемом 0,33 литра составляет всего 59,9 рубля, что всего на несколько рублей дороже напитков-аналогов российского происхождения.

Напомним, ранее на полках магазинов Ростова заметили венгерскую Coca-Cola.

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