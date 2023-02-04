В субботу, 4 февраля, в продуктовом магазине «Солнечный круг» на прилавках были замечены банки с газированным напитком Pepsi немецкого производства. Напомним, что бренд ушел с российского рынка еще в прошлом году, что спровоцировало волну появления целой серии российских аналогов напитка.