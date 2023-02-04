Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В субботу, 4 февраля, в продуктовом магазине «Солнечный круг» на прилавках были замечены банки с газированным напитком Pepsi немецкого производства. Напомним, что бренд ушел с российского рынка еще в прошлом году, что спровоцировало волну появления целой серии российских аналогов напитка.
Согласно этикетке, производителем напитка является немецкий филиал компании PepsiCo Deutschland GmbH, а цена банки объемом 0,33 литра составляет всего 59,9 рубля, что всего на несколько рублей дороже напитков-аналогов российского происхождения.
Напомним, ранее на полках магазинов Ростова заметили венгерскую Coca-Cola.