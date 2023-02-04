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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 07:39

Герман Вишневский заявил о попытках рейдерского захвата в водоканале в Ростове

4 февраля 2023, 05:32
Фото: 1mi

Вишневский 3 февраля заявил о попытках рейдерского захвата в водоканале в Ростове

Компания Ростовводоканал подвергается попыткам захвата со стороны другой структуры, заявил гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский.

Он сделал официальное заявление для местных жителей и СМИ. По его словам, попытки рейдерского захвата не прекращаются.

«Этим занимается Представитель „Альфа-Групп“ — компания „Росводоканал“. Для этого задействовали коррупционные связи и запрещенные методы», — уточнил Вишневский.

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Он добавил, что у него есть необходимые доказательства. По его словам, в ближайшее время он планирует разместить сенсационные данные о коррупционной деятельности человека с фамилией Фрадкин.

Другие подробности этого заявления на данный момент не раскрываются.

Напомним, что о рейдерском захвате Вишневский заявлял еще в 2021 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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