Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Он сделал официальное заявление для местных жителей и СМИ. По его словам, попытки рейдерского захвата не прекращаются.
«Этим занимается Представитель „Альфа-Групп“ — компания „Росводоканал“. Для этого задействовали коррупционные связи и запрещенные методы», — уточнил Вишневский.
Он добавил, что у него есть необходимые доказательства. По его словам, в ближайшее время он планирует разместить сенсационные данные о коррупционной деятельности человека с фамилией Фрадкин.
Другие подробности этого заявления на данный момент не раскрываются.
Напомним, что о рейдерском захвате Вишневский заявлял еще в 2021 году.