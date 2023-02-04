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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Грузовик протаранил автобус с 30 пассажирами в Ростовской области вечером 3 февраля

4 февраля 2023, 09:54
Фото: 1mi
В Ростовской области грузовик врезался в автобус, в котором были пассажиры, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось вечером в пятницу, 3 февраля. На дороге Ростов-Таганрог-граница ДНР водитель фуры Daf превысил скорость в условиях плохой погоды.

Он не справился с управлением и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. Всего в нем находились 30 пассажиров.

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«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля.

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