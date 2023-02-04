Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Происшествие случилось вечером в пятницу, 3 февраля. На дороге Ростов-Таганрог-граница ДНР водитель фуры Daf превысил скорость в условиях плохой погоды.
Он не справился с управлением и машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом. Всего в нем находились 30 пассажиров.
«В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля.