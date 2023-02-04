Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Согласно данным пресс-службы, с 31 января из Ростова-на-Дону запустили новый автобусные маршрут.
Автобусы будут отправляться в Кисловодск с Главного автовокзала в 23.40 мск, чтобы прибыть к месту назначения к 11.40 мск. Рейсы будут совершать с регулярностью через день, а в пути водители будут делать остановки в Армавире, Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске и Ессентуках.
Ранее из Ростова запустили новые ежедневные рейсы в Волноваху, которые также останавливаются в Мариуполе, Таганроге и Новоазовске.