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Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Из Ростова в Кисловодск запустили регулярные автобусы с 31 января

4 февраля 2023, 17:10
Фото: pxhere.com
Из Ростова в Кисловодск с 31 января начали ходить регулярные автобусы, об этом сообщили в пресс-службе автовокзалов Ростовской области.

Согласно данным пресс-службы, с 31 января из Ростова-на-Дону запустили новый автобусные маршрут.

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Автобусы будут отправляться в Кисловодск с Главного автовокзала в 23.40 мск, чтобы прибыть к месту назначения к 11.40 мск. Рейсы будут совершать с регулярностью через день, а в пути водители будут делать остановки в Армавире, Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске и Ессентуках.

Ранее из Ростова запустили новые ежедневные рейсы в Волноваху, которые также останавливаются в Мариуполе, Таганроге и Новоазовске.

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