Автобусы будут отправляться в Кисловодск с Главного автовокзала в 23.40 мск, чтобы прибыть к месту назначения к 11.40 мск. Рейсы будут совершать с регулярностью через день, а в пути водители будут делать остановки в Армавире, Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске и Ессентуках.