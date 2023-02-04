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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Как изменились выплаты от государства в Ростовской области с 1 февраля

4 февраля 2023, 06:40
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, с 1 февраля проиндексировали различные меры поддержки.

Индексация составила 11,9%, речь идет о мерах поддержки, предоставляемых Социальным фондом России. Размер выплат изменили на уровень инфляции.

Так, маткапитал на первого ребенка составляет теперь 586 тысяч рублей, на второго — 775 тысяч. Единовременное пособие при рождении ребенка — 22,9 тысячи.

Тысячи семей в Ростовской области обратились за выплатой при рождении ребенка
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву достигло 36,9 тысячи рублей. Кроме того, поменялся размер выплат тем, кто пострадал из-за несчастного случая на производстве.

Теперь максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 131,7 тысячи рублей.

Напомним, что тысячи семей в Ростовской области обратились за выплатой при рождении ребенка.

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