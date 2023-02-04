Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Индексация составила 11,9%, речь идет о мерах поддержки, предоставляемых Социальным фондом России. Размер выплат изменили на уровень инфляции.
Так, маткапитал на первого ребенка составляет теперь 586 тысяч рублей, на второго — 775 тысяч. Единовременное пособие при рождении ребенка — 22,9 тысячи.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву достигло 36,9 тысячи рублей. Кроме того, поменялся размер выплат тем, кто пострадал из-за несчастного случая на производстве.
Теперь максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 131,7 тысячи рублей.
Напомним, что тысячи семей в Ростовской области обратились за выплатой при рождении ребенка.