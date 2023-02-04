В понедельник, 6 февраля, света не будет на улицах 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Текучева, Народного Ополчения, Солидарности, в переулках Молочный, Гельца, Красной Звезды. Также это затронет улицы Станиславского, Тургеневская, Баумана и проспект Буденновский.