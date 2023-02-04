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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:16

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 6 и по 12 февраля

4 февраля 2023, 05:13
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону запланированные отключения электричества с 6 по 12 февраля коснутся сразу нескольких улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 6 февраля, света не будет на улицах 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Текучева, Народного Ополчения, Солидарности, в переулках Молочный, Гельца, Красной Звезды. Также это затронет улицы Станиславского, Тургеневская, Баумана и проспект Буденновский.

Во вторник ограничения введут на улицах Станиславского, Обороны, Мечникова, Козлова, в переулке Соборный.

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В среду обесточат улицы Обороны, Тургеневская, Баумана, Беляева, Орбитальная, Каракумская, Белореченская, Достоевского. Это затронет переулки Гродненский, Кумский, Майкопский, Силикатный.

В четверг электричество выключат на улицах Максима Горького, Минераловодская, Республиканская, в переулках Рыбный, Безымянный.

В пятницу света не будет на улицах Черниговская, Туркистанская, Текучева, в переулках Журавлева и Крепостной.

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