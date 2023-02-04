Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В понедельник, 6 февраля, света не будет на улицах 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Текучева, Народного Ополчения, Солидарности, в переулках Молочный, Гельца, Красной Звезды. Также это затронет улицы Станиславского, Тургеневская, Баумана и проспект Буденновский.
Во вторник ограничения введут на улицах Станиславского, Обороны, Мечникова, Козлова, в переулке Соборный.
В среду обесточат улицы Обороны, Тургеневская, Баумана, Беляева, Орбитальная, Каракумская, Белореченская, Достоевского. Это затронет переулки Гродненский, Кумский, Майкопский, Силикатный.
В четверг электричество выключат на улицах Максима Горького, Минераловодская, Республиканская, в переулках Рыбный, Безымянный.
В пятницу света не будет на улицах Черниговская, Туркистанская, Текучева, в переулках Журавлева и Крепостной.