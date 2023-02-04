По предварительной версии, осенью 2021 года фигурант дела был в Ростове и пытался помочь одной из местных компаний, занятой в сфере ремонта судов и лодок. Мужчина отдал 300 тысяч рублей сотруднику угрозыска в качестве вознаграждения за то, чтобы компания не стала объектов проверок местных надзорных органов.