Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Помощь с проверками за 300 тысяч рублей
В СУ СК РФ по Ростовской области сообщили, что петербуржцу грозит 12 лет тюрьмы за попытку подкупа полицейского из Ростова-на-Дону.
По предварительной версии, осенью 2021 года фигурант дела был в Ростове и пытался помочь одной из местных компаний, занятой в сфере ремонта судов и лодок. Мужчина отдал 300 тысяч рублей сотруднику угрозыска в качестве вознаграждения за то, чтобы компания не стала объектов проверок местных надзорных органов.
Полицейский сообщил об этом своим руководителям, в результате чего петербуржца задержали. Теперь материалы его дела направили в суд.
Недетские проступки
В пресс-службе донской прокуратуры рассказали, что в Ростовской области под суд попадет главный бухгалтер дошкольного образовательного учреждения, которая в течение трех лет повышала себе зарплату незаконным путем.
Сообщается, что бухгалтер из Константиновского района в период с 2018 по 2021 годы вносила недостоверные данные в реестры начисления зарплаты, что позволило ей присвоить 600 тысяч рублей.
«Когда это стало известно, то по факту мошенничества завели уголовное дело», — уточнили в прокуратуре. Сейчас материалы по делу сотрудницы детсада направили в суд, если ее вина будет доказана — женщине грозит до шести лет тюрьмы.
Невероятное везение
Сотрудники пресс-службы донского управления Госавтоинспекции рассказала, что накануне на трассе «Ростов — Таганрог — граница ДНР» произошла авария с участием грузовика и автобуса с 30 пассажирами.
По предварительной информации, водитель грузовика Daf превысил скорость и потерял управление над транспортным средством на скользкой трассе, из-за чего фуру вынесло на встречку, где она столкнулась с автобусом, заполненным людьми.
По невероятному стечению обстоятельств, в этой аварии пострадали только грузовик и автобус, а оба водителя и пассажиры не получили никаких травм.