Огурцы и другие овощи резко подорожали в Ростове до 800 рублей за 1 кг в феврале

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
За такую цену продают импортные огурцы, а те, которые вырастили в Ростовской области, стоят от 300 до 500 рублей. Можно купить и дешевле, но качество будет хуже.
При этом продавцы сообщают, что на овощи есть спрос даже по таким ценам. Издание 161.ру поговорило с предпринимательницей Яной Яйлоян, которая назвала изменившуюся логистику причиной подорожания.
Глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский рассказал изданию, что скачок цен связан с паузой в работе местных производителей. В данный момент в теплицах идет смена этапов выращивания, поэтому товара от них пока нет.
Министр добавил, что этот процесс должен завершиться к марту.
Ранее Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры.