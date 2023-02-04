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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Огурцы и другие овощи резко подорожали в Ростове до 800 рублей за 1 кг в феврале

4 февраля 2023, 10:13
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону резко подорожали огурцы, на Центральном рынке их можно найти по 800 рублей за килограмм.

За такую цену продают импортные огурцы, а те, которые вырастили в Ростовской области, стоят от 300 до 500 рублей. Можно купить и дешевле, но качество будет хуже.

При этом продавцы сообщают, что на овощи есть спрос даже по таким ценам. Издание 161.ру поговорило с предпринимательницей Яной Яйлоян, которая назвала изменившуюся логистику причиной подорожания.

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Глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский рассказал изданию, что скачок цен связан с паузой в работе местных производителей. В данный момент в теплицах идет смена этапов выращивания, поэтому товара от них пока нет.  

Министр добавил, что этот процесс должен завершиться к марту. 

Ранее Ростов вошел в топ-3 городов с самыми высокими ценами на маленькие квартиры.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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