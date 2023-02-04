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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Парк, дома и школу построят на Таганрогской в Ростове-на-Дону

4 февраля 2023, 09:33
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону продолжается разработка проекта планировки и межевания территории на улице Таганрогской, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Здесь планируется построить жилье, детский сад и школу на 720 и 2250 мест. А на площади пять гектаров появится парк для существующей и перспективной жилой застройки.

Кроме того, планируется построить дорогу от Таганрогской до Доватора и сделать путепровод через железнодорожные пути. Благодаря проекту появится альтернативный маршрут движения по направлению Центр — микрорайон Военвед.

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«Дублер путепровода через железнодорожные пути в створе Малиновского даст импульс жилищному строительству и реализации инвестпроектов», — уточнил Логвиненко.

Работа над проектом должна завершиться в 1 квартале 2024 года.

Ранее мэрия Ростова выставила на торги здание на Доломановском, построенное в 1895 году.

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