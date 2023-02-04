Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Здесь планируется построить жилье, детский сад и школу на 720 и 2250 мест. А на площади пять гектаров появится парк для существующей и перспективной жилой застройки.
Кроме того, планируется построить дорогу от Таганрогской до Доватора и сделать путепровод через железнодорожные пути. Благодаря проекту появится альтернативный маршрут движения по направлению Центр — микрорайон Военвед.
«Дублер путепровода через железнодорожные пути в створе Малиновского даст импульс жилищному строительству и реализации инвестпроектов», — уточнил Логвиненко.
Работа над проектом должна завершиться в 1 квартале 2024 года.
Ранее мэрия Ростова выставила на торги здание на Доломановском, построенное в 1895 году.