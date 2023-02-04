В Ростовской области за последние двое суток выявили 282 дончанина, заболевших коронавирусом, а с начала рабочей недели, 30 января, количество выявленных случаев заражения увеличилось более чем в 10 раз — с 14 до 150 больных коронавирусом. Всего за неделю коронавирус подтвердился у 434 дончан.