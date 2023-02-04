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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Ростовская область снова вошла в «красную зону» заболеваемости коронавирусом

4 февраля 2023, 13:50
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за последние двое суток выявили 282 заболевших коронавирусом, сведения об этом появились на портале федеральной статистики.

В Ростовской области за последние двое суток выявили 282 дончанина, заболевших коронавирусом, а с начала рабочей недели, 30 января, количество выявленных случаев заражения увеличилось более чем в 10 раз — с 14 до 150 больных коронавирусом. Всего за неделю коронавирус подтвердился у 434 дончан.

В Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце января
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Несмотря на высокие темпы роста заболеваемости, госпитализация за неделю потребовалась всего 28 жителям Ростовской области, а количество умерших от болезни с 6 января не менялось.

Тем не менее, на портале стопкоронавирус.рф регион включен в «красную зону», причина этого — низкие показатели коллективного иммунитета и количество больных, превышающее 30 случаев на 100 тысяч населения.

Ранее в Ростовской области китайский инвестор отказался от строительства сахарного завода и пандемии коронавируса.

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