Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Ростовской области за последние двое суток выявили 282 дончанина, заболевших коронавирусом, а с начала рабочей недели, 30 января, количество выявленных случаев заражения увеличилось более чем в 10 раз — с 14 до 150 больных коронавирусом. Всего за неделю коронавирус подтвердился у 434 дончан.
Несмотря на высокие темпы роста заболеваемости, госпитализация за неделю потребовалась всего 28 жителям Ростовской области, а количество умерших от болезни с 6 января не менялось.
Тем не менее, на портале стопкоронавирус.рф регион включен в «красную зону», причина этого — низкие показатели коллективного иммунитета и количество больных, превышающее 30 случаев на 100 тысяч населения.
Ранее в Ростовской области китайский инвестор отказался от строительства сахарного завода и пандемии коронавируса.