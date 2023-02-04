Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Днем выпадут снег с дождем, а температура составит плюс три градуса. Осадки начнутся с вероятностью 95%.
Ночью придут заморозки и похолодает до минус трех градусов. Дожди и снегопад в этот период прекратятся.
В воскресенье днем будет облачно с температурой плюс два градуса. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
С понедельника начнутся похолодания, в этот день температура составит ноль градусов. Во вторник и среду будет минус один градус.
В ночное время температура может упасть до минус девяти градусов.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.