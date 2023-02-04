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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Снег с дождем пообещали в Ростове-на-Дону днем 4 февраля

4 февраля 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в субботу, 4 февраля, будет пасмурная погода с осадками, сообщили в Гидрометцентре.

Днем выпадут снег с дождем, а температура составит плюс три градуса. Осадки начнутся с вероятностью 95%. 

Ночью придут заморозки и похолодает до минус трех градусов. Дожди и снегопад в этот период прекратятся. 

В воскресенье днем будет облачно с температурой плюс два градуса. Ветер усилится до четырех метров в секунду. 

С понедельника начнутся похолодания, в этот день температура составит ноль градусов. Во вторник и среду будет минус один градус. 

В ночное время температура может упасть до минус девяти градусов. 

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.

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