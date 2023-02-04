Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В ведомстве рассказали, что в пяти регионах Российской Федерации, включая Ростовскую область, начали работы по уборке последствий снегопада 3 февраля. В пресс-службе уточняют, что, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых систем, установленных вдоль донских трасс, в ближайшие двое суток, 4 и 5 февраля, в Ростовской области ожидаются небольшие снегопады с дождями и колебаниями температур.
«В Ростовской также возможен туман со снижением видимости до 100-200 метров», — сообщили представители ведомства, добавив, что на трассы региона вывели 115 единиц дорожной техники для уборки проезжей части от снега.
Водителей также просят быть внимательными на дорогах, четко соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе дорожной техники. В случае внештатных ситуаций дончан и гостей региона просят звонить диспетчерам по номеру 8(863)2-32-94-60.
Напомним, ранее в реестре ГИС ЕГРЗ появилось заключение о том, что в Ростовской области собираются сделать платными четыре участка трассы между 777-м и 933-м километрами трассы М-4 «Дон». Эти участки, согласно реестру, расположены в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области.