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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:20

Упрдор предупредило о снижении видимости и снегопаде на М-4 «Дон» Ростовской области

4 февраля 2023, 14:17
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» начали работы по ликвидации последствий снегопада 3 февраля, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться еще два дня, об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В ведомстве рассказали, что в пяти регионах Российской Федерации, включая Ростовскую область, начали работы по уборке последствий снегопада 3 февраля. В пресс-службе уточняют, что, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых систем, установленных вдоль донских трасс, в ближайшие двое суток, 4 и 5 февраля, в Ростовской области ожидаются небольшие снегопады с дождями и колебаниями температур.

«В Ростовской также возможен туман со снижением видимости до 100-200 метров», — сообщили представители ведомства, добавив, что на трассы региона вывели 115 единиц дорожной техники для уборки проезжей части от снега.

После ремонта трассу М-4 «Дон» сделают платной в четырех районах Ростовской области
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Водителей также просят быть внимательными на дорогах, четко соблюдать правила дорожного движения и не мешать работе дорожной техники. В случае внештатных ситуаций дончан и гостей региона просят звонить диспетчерам по номеру 8(863)2-32-94-60.

Напомним, ранее в реестре ГИС ЕГРЗ появилось заключение о том, что в Ростовской области собираются сделать платными четыре участка трассы между 777-м и 933-м километрами трассы М-4 «Дон». Эти участки, согласно реестру, расположены в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском и Каменском районах Ростовской области.

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