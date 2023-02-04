В ведомстве рассказали, что в пяти регионах Российской Федерации, включая Ростовскую область, начали работы по уборке последствий снегопада 3 февраля. В пресс-службе уточняют, что, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых систем, установленных вдоль донских трасс, в ближайшие двое суток, 4 и 5 февраля, в Ростовской области ожидаются небольшие снегопады с дождями и колебаниями температур.