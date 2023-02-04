В Донецке для спасательной операции по вытягиванию «Нивы» из реки пришлось привлечь три трактора, один из которых едва не утонул сам, об этом рассказали местные СМИ.

Донецкая газета «Новость» сообщила, что в субботу, 4 февраля, около 05.00 мск на реке Донец под лед провалился очередной автомобиль «Нива». Водитель выехал на тонкий лед, и вскоре автомобиль ушел в воду по самые стекла. На помощь неудачливому владельце приехал трактор, который пытался отбуксировать легковушку на берег, но в итоге сам забуксовал и частично ушел под лед. Фото: vk.com/gazetnovost В итоге к спасательной операции привлекли еще два трактора, которые вытянули своего предшественника, но так и не смогли справиться с подтопленной «Нивой». Автомобиль удалось вытянуть из воды только через 9,5 часов, что заставило водителя выехать на лед — до сих неизвестно. Ранее в Ростовской области мужчина утонул вместе со своим автомобилем, провалившимся под лед. Читайте также: В Ростовской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лед канала Мужчина погиб в машине, провалившейся под лед, на водохранилище в Ростовской области Двое детей провалились под лед в Ростовской области