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Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Донецке три трактора едва смогли вытянуть «Ниву», провалившуюся под лед 4 февраля

4 февраля 2023, 16:30
Фото: vk.com/gazetnovost
В Донецке для спасательной операции по вытягиванию «Нивы» из реки пришлось привлечь три трактора, один из которых едва не утонул сам, об этом рассказали местные СМИ.

Донецкая газета «Новость» сообщила, что в субботу, 4 февраля, около 05.00 мск на реке Донец под лед провалился очередной автомобиль «Нива». Водитель выехал на тонкий лед, и вскоре автомобиль ушел в воду по самые стекла.

На помощь неудачливому владельце приехал трактор, который пытался отбуксировать легковушку на берег, но в итоге сам забуксовал и частично ушел под лед.

Фото: vk.com/gazetnovost

В итоге к спасательной операции привлекли еще два трактора, которые вытянули своего предшественника, но так и не смогли справиться с подтопленной «Нивой».

Автомобиль удалось вытянуть из воды только через 9,5 часов, что заставило водителя выехать на лед — до сих неизвестно.

Ранее в Ростовской области мужчина утонул вместе со своим автомобилем, провалившимся под лед.

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