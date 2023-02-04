Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По его словам, это даст импульс строительству жилья и реализации инвестиционных проектов. Вместе с этим должна появиться дорога, которая соединит Таганрогскую с Доватора.
«Сейчас идет разработка проекта планировки и межевания территории на Таганрогской. Здесь возведут школу, детский сад и жилые дома», — уточнил градоначальник.
Он анонсировал появление парковой зоны на площади пять гектаров. Разработка проекта должна завершиться в начале 2024 года.
Ранее стало известно, что центр безнадзорных животных построят на площади 4,9 га в Ростове-на-Дону.