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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Ростове-на-Дону построят дублер путепровода в районе улицы Малиновского

4 февраля 2023, 10:36
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону появится дублер путепровода через железнодорожные пути в створе улицы Малиновского, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, это даст импульс строительству жилья и реализации инвестиционных проектов. Вместе с этим должна появиться дорога, которая соединит Таганрогскую с Доватора.

«Сейчас идет разработка проекта планировки и межевания территории на Таганрогской. Здесь возведут школу, детский сад и жилые дома», — уточнил градоначальник.

Центр безнадзорных животных построят на площади 4,9 га в Ростове-на-Дону
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Он анонсировал появление парковой зоны на площади пять гектаров. Разработка проекта должна завершиться в начале 2024 года.

Ранее стало известно, что центр безнадзорных животных построят на площади 4,9 га в Ростове-на-Дону.

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