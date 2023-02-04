Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Портал Роrtnews сообщил, что с начала периода зимней навигации 6 декабря 2022 года, когда на реке Дон начинаются ледокольные проводки кораблей, в порт Ростова-на-Дону проследовали более 1,2 тысячи судов.
Так, согласно данным бассейновой комиссии, в порт вошли 598 судов, а вышли 624 судна. При этом с использованием ледокола по реке провели 521 корабль.
Капитан ростовского порта Даниил Бусленко отдельно уточнил, что в понедельник, 6 февраля развод Ростовского железнодорожного моста будет приостановлен на одни сутки. Причиной этого станет необходимость провести ремонтные работы на путепроводе. На следующий день мост должен начать работать в штатном режиме.
Ранее в Ростове объявили о продаже порта на Западном за полмиллиарда рублей.