Капитан ростовского порта Даниил Бусленко отдельно уточнил, что в понедельник, 6 февраля развод Ростовского железнодорожного моста будет приостановлен на одни сутки. Причиной этого станет необходимость провести ремонтные работы на путепроводе. На следующий день мост должен начать работать в штатном режиме.