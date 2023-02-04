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В Ростове на сутки приостановят разводку Ростовского железнодорожного моста 6 февраля

4 февраля 2023, 11:58
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове на сутки приостановят разводку железнодорожного моста над рекой Дон из-за ремонта, об этом рассказал капитан городского порта Даниил Бусленко.

Портал Роrtnews сообщил, что с начала периода зимней навигации 6 декабря 2022 года, когда на реке Дон начинаются ледокольные проводки кораблей, в порт Ростова-на-Дону проследовали более 1,2 тысячи судов.

Так, согласно данным бассейновой комиссии, в порт вошли 598 судов, а вышли 624 судна. При этом с использованием ледокола по реке провели 521 корабль.

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Капитан ростовского порта Даниил Бусленко отдельно уточнил, что в понедельник, 6 февраля развод Ростовского железнодорожного моста будет приостановлен на одни сутки. Причиной этого станет необходимость провести ремонтные работы на путепроводе. На следующий день мост должен начать работать в штатном режиме.

Ранее в Ростове объявили о продаже порта на Западном за полмиллиарда рублей.

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