Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Напомним, что летом 2022 года супруги выбрали полицейский автомобиль Toyota Corolla, на которой была буква Z. Они ее подожгли и убежали, огонь полностью уничтожил автомобиль.
Ранее говорилось, что за поджог фигуранты получили 15 тысяч рублей, это им приказали сделать из Украины.
Размер ущерба оценили на сумму более 700 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.
Теперь Денисов проведет в колонии 2 года 8 месяцев, его подельница - 2 года 7 месяцев. Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.