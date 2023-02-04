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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В Ростове осудили супругов из-за поджога полицейского автомобиля с символикой СВО

4 февраля 2023, 08:39
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону огласили приговор Олегу Денисову и Ирине Кузнецовой, которые сожгли автомобиль с символом Z, заявили в прокуратуре региона.

Напомним, что летом 2022 года супруги выбрали полицейский автомобиль Toyota Corolla, на которой была буква Z. Они ее подожгли и убежали, огонь полностью уничтожил автомобиль.

Ранее говорилось, что за поджог фигуранты получили 15 тысяч рублей, это им приказали сделать из Украины.

Видео поджога автомобиля в Ростове попало в Сеть
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Размер ущерба оценили на сумму более 700 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело. 

Теперь Денисов проведет в колонии 2 года 8 месяцев, его подельница - 2 года 7 месяцев. Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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