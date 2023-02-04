Жителей Ростова-на-Дону призывают соблюдать меры предосторожности во время вождения, а также передвижения по городским улицам в качестве пешеходов. Водителей просят увеличить дистанцию с другими автомобилями и выбрать подходящую скорость движения, чтобы избежать аварий, а также внимательно выбирать места для парковки, чтобы не мешать работе аварийной техники.