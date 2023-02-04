rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Ростове привлекли около 600 рабочих к уборке снега на улицах города 4 февраля

4 февраля 2023, 12:40
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове задействовали около 600 рабочих и более 150 единиц спецтехники для уборки улиц после снегопада 4 февраля, об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Сюжет
Погода

Напомним, накануне вечером 3 февраля в Ростове-на-Дону выпало более двух миллиметров осадков, в результате чего к уборке улиц приступили 129 единиц спецтехники.

Уже днем к уборке снега подключились еще более 20 дорожных машин и другой снегоуборочной техники. В настоящий момент улицы убирают и обрабатывают реагентами 570 рабочих.

В Ростовской области февраль встретит дончан снегопадами и морозами до -17 градусов
Узнать подробнее

Жителей Ростова-на-Дону призывают соблюдать меры предосторожности во время вождения, а также передвижения по городским улицам в качестве пешеходов. Водителей просят увеличить дистанцию с другими автомобилями и выбрать подходящую скорость движения, чтобы избежать аварий, а также внимательно выбирать места для парковки, чтобы не мешать работе аварийной техники.

В ближайшие сутки ожидается еще один снегопад, во время которого выпадет примерно половина объема вчерашних осадков.

Читайте также:
Водителей в Ростовской области предупредили о снегопадах и дождях днем 28 январяЖителей в Ростове-на-Дону предупредили о снегопадахКомпания из Нальчика выиграла тендер на уборку «Ростов-Арены» за 70,3 млн рублей
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Дорога#Прогноз погоды#Уборка снега#Уборка от снега#Уборка снега в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростове тратят миллионы на туалеты, живут без горячей воды и беспокоятся о собаках
Вчера, 15:43
В Ростовводоканале заявили о попытке рейдерского захвата предприятия
Вчера, 15:41
Под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля
Вчера, 13:52
Китайский инвестор вышел из проекта возведения сахарного завода в Ростовской области
Вчера, 13:51
Депутата Новочеркасской Думы Рахнянского лишили мандата из-за акций Tesla с 3 февраля
Вчера, 12:46
Масоны заявили, что в их Ложе есть работник Правительства Ростовской области
Вчера, 14:01