Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Напомним, накануне вечером 3 февраля в Ростове-на-Дону выпало более двух миллиметров осадков, в результате чего к уборке улиц приступили 129 единиц спецтехники.
Уже днем к уборке снега подключились еще более 20 дорожных машин и другой снегоуборочной техники. В настоящий момент улицы убирают и обрабатывают реагентами 570 рабочих.
Жителей Ростова-на-Дону призывают соблюдать меры предосторожности во время вождения, а также передвижения по городским улицам в качестве пешеходов. Водителей просят увеличить дистанцию с другими автомобилями и выбрать подходящую скорость движения, чтобы избежать аварий, а также внимательно выбирать места для парковки, чтобы не мешать работе аварийной техники.
В ближайшие сутки ожидается еще один снегопад, во время которого выпадет примерно половина объема вчерашних осадков.