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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростовской области на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием грузовика

4 февраля 2023, 16:02
Фото: pxhere.com
В Ростовской области потерявший управление грузовик влетел в три стоящие в пробке иномарки, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
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Дтп

В субботу, 4 февраля, в 11.20 мск на 964-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области произошла авария с участием четырех автомобилей.

По предварительной версии, 61-летний водитель грузовика Volvo утратил контроль над транспортным средством, в результате чего тяжеловоз влетел в Toyota Camry, Mitsubishi Lancer и Renault Sandero, которые остановились ради объезда затора, возникшего на трассе.

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Несмотря на серьезность столкновения, никто из водителей и пассажиров не пострадал, а полиции теперь предстоит выяснить обстоятельства аварии.

Ранее автомобилистов предупредили о неблагоприятной обстановке на трассе М-4 «Дон», возникшей в результате непогоды.

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