Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
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Updated Сегодня, 16:04
В субботу, 4 февраля, в 11.20 мск на 964-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе Ростовской области произошла авария с участием четырех автомобилей.
По предварительной версии, 61-летний водитель грузовика Volvo утратил контроль над транспортным средством, в результате чего тяжеловоз влетел в Toyota Camry, Mitsubishi Lancer и Renault Sandero, которые остановились ради объезда затора, возникшего на трассе.
Несмотря на серьезность столкновения, никто из водителей и пассажиров не пострадал, а полиции теперь предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Ранее автомобилистов предупредили о неблагоприятной обстановке на трассе М-4 «Дон», возникшей в результате непогоды.