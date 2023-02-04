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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Водитель на парковке сбил женщину и скрылся в Таганроге

4 февраля 2023, 05:26
Фото: 1mi
В Таганроге в переулке Гоголевский водитель сбил женщину и уехал, сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель находился в парковочном кармане и сдавал назад. На его пути была 56-летняя женщина, которая попала под колеса автомобиля.

«Автолюбитель сразу же скрылся с места аварии. Женщину с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.

В данный момент сотрудники полиции занимаются розыском автомобиля. Очевидцев ДТП просят обращаться по номеру 8(863)463-2137.

Ранее под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля. 

До этого в регионе Lada сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе.

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