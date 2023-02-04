Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Водитель находился в парковочном кармане и сдавал назад. На его пути была 56-летняя женщина, которая попала под колеса автомобиля.
«Автолюбитель сразу же скрылся с места аварии. Женщину с травмами доставили в больницу», — сказано в сообщении.
В данный момент сотрудники полиции занимаются розыском автомобиля. Очевидцев ДТП просят обращаться по номеру 8(863)463-2137.
Ранее под Ростовом в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом пострадали трое днем 3 февраля.
До этого в регионе Lada сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе.