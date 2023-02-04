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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Житель в Ростовской области обокрал упавшего в обморок пенсионера

4 февраля 2023, 07:11
Фото: 1mi
В Ростовской области задержали местного жителя, который обокрал пожилого мужчину, сообщили в УМВД по региону.

В Белокалитвинском районе пенсионер снял крупную сумму в банкомате и почувствовал себя плохо. После этого он потерял сознание в подъезде.

Когда 88-летний мужчина очнулся, то понял, что у него пропали 90 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 63-летний местный житель.

Фигурант является сосед потерпевшего, который при возвращении домой увидел его без сознания. Он проводил его домой и забрал пакет с деньгами.

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Через некоторое время пенсионер про это вспомнил и обратился к соседу, но тот сказал, что денег не видел. В результате полицейские изъяли всю сумму и вернули владельцу.

По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

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