Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Белокалитвинском районе пенсионер снял крупную сумму в банкомате и почувствовал себя плохо. После этого он потерял сознание в подъезде.
Когда 88-летний мужчина очнулся, то понял, что у него пропали 90 тысяч рублей. Подозреваемым в краже оказался 63-летний местный житель.
Фигурант является сосед потерпевшего, который при возвращении домой увидел его без сознания. Он проводил его домой и забрал пакет с деньгами.
Через некоторое время пенсионер про это вспомнил и обратился к соседу, но тот сказал, что денег не видел. В результате полицейские изъяли всю сумму и вернули владельцу.
По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.