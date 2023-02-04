Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Фигурант в октябре 2021 года находился в Ростове и действовал в интересах компании. Она занимается ремонтом судов и лодок.
«Мужчина передал 300 тысяч рублей сотруднику отдела уголовного розыска. За это он хотел, чтобы в отношении компании не проводили проверки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что об этом полицейский рассказал своему руководству. После передачи денег 49-летнего обвиняемого задержали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет 12 лет колонии.
Ранее экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана.