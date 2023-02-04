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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Жителя Санкт-Петербурга будут судить за попытку подкупить полицейского в Ростове

4 февраля 2023, 06:07
Фото: 1mi
Житель Санкт-Петербурга оказался на скамье подсудимых за попытку дать взятку полицейскому в Ростове-на-Дону, сообщили в УСКР по региону.

Фигурант в октябре 2021 года находился в Ростове и действовал в интересах компании. Она занимается ремонтом судов и лодок.

«Мужчина передал 300 тысяч рублей сотруднику отдела уголовного розыска. За это он хотел, чтобы в отношении компании не проводили проверки», — сказано в сообщении.

Экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана
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Отмечается, что об этом полицейский рассказал своему руководству. После передачи денег 49-летнего обвиняемого задержали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, теперь все материалы направили в суд. Максимальное наказание составляет 12 лет колонии.

Ранее экс-полицейского осудили в Ростовской области за взятку от пьяного хулигана.

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