Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В пресс-службе рассказали, что с четверга, 2 февраля, в Ростовской области начали проводить Всероссийский онкологический диктант. Мероприятия будут проходить по 10 февраля, а потому желающие проверить свои знания об онкологических заболеваниях и восполнить пробелы могут зарегистрироваться для участия через портал диктанта.
Глава донского Минздрава Юрий Кобзев сообщил, что основной целью проекта является повышение информированности о болезнях онкологического характера, а также факторах риска, профилактике и симптомах заболеваний.
Диктант пройдет в формате теста, где за час участники должны дать ответы на 60 вопросов. После прохождения диктанта они получат результаты, сертификаты, а также справочные материалы по вопросам, где были допущены ошибки.
«Люди должны понимать, что рак — это не приговор, если заболевание выявлено на ранних стадиях», — добавил Юрий Кобзев.
Ранее в Ростове врачи удалили у младенца опухоль, которая составляла пятую часть его тела.