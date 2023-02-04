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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Знания жителей Ростовской области о раке проверят онкологическим диктантом

4 февраля 2023, 11:26
Фото: pxhere.com

В Ростовской области пройдет Всероссийский онкологический диктант со 2 по 10 февраля

В Ростовской области проходит онкологический диктант, который позволит повысить осведомленность дончан о раке, об этом сообщили в донском правительстве.

В пресс-службе рассказали, что с четверга, 2 февраля, в Ростовской области начали проводить Всероссийский онкологический диктант. Мероприятия будут проходить по 10 февраля, а потому желающие проверить свои знания об онкологических заболеваниях и восполнить пробелы могут зарегистрироваться для участия через портал диктанта.

Глава донского Минздрава Юрий Кобзев сообщил, что основной целью проекта является повышение информированности о болезнях онкологического характера, а также факторах риска, профилактике и симптомах заболеваний.

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Диктант пройдет в формате теста, где за час участники должны дать ответы на 60 вопросов. После прохождения диктанта они получат результаты, сертификаты, а также справочные материалы по вопросам, где были допущены ошибки.

«Люди должны понимать, что рак — это не приговор, если заболевание выявлено на ранних стадиях», — добавил Юрий Кобзев.

Ранее в Ростове врачи удалили у младенца опухоль, которая составляла пятую часть его тела.

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