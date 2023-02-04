В пресс-службе рассказали, что с четверга, 2 февраля, в Ростовской области начали проводить Всероссийский онкологический диктант. Мероприятия будут проходить по 10 февраля, а потому желающие проверить свои знания об онкологических заболеваниях и восполнить пробелы могут зарегистрироваться для участия через портал диктанта.