33-летний военнослужащий контрактной службы Николай Становой погиб в боях спецоперации в феврале. Мужчина является уроженцем Семикаракорского района Ростовской области. В СВО он участвовал с самого ее начала. За плечами у Станового участие в чеченской кампании, в которой он получил звание ветерана боевых действий.