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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

33-летний ветеран боевых действий из Ростовской области Николай Становой погиб в СВО

5 февраля 2023, 12:38
Фото: 1MI

В Ростовской области похоронили 33-летнего бойца Николая Станового, погибшего на СВО

В ходе спецоперации смертельное ранение получил военнослужащий из Ростовской области Николай Становой, пишут СМИ.

33-летний военнослужащий контрактной службы Николай Становой погиб в боях спецоперации в феврале. Мужчина является уроженцем Семикаракорского района Ростовской области. В СВО он участвовал с самого ее начала. За плечами у Станового участие в чеченской кампании, в которой он получил звание ветерана боевых действий.

По информации Dondaу, смертельное ранение боец получил в Артемовске, выполняя задание командования.

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Дома Станового не дождались жена и малолетний сын.

Официально о гибели бойца Минобороны РФ не сообщило. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав Скомороха.

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