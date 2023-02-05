Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
33-летний военнослужащий контрактной службы Николай Становой погиб в боях спецоперации в феврале. Мужчина является уроженцем Семикаракорского района Ростовской области. В СВО он участвовал с самого ее начала. За плечами у Станового участие в чеченской кампании, в которой он получил звание ветерана боевых действий.
По информации Dondaу, смертельное ранение боец получил в Артемовске, выполняя задание командования.
Дома Станового не дождались жена и малолетний сын.
Официально о гибели бойца Минобороны РФ не сообщило. Информация уточняется.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 22-летний танкист из Ростовской области Владислав Скомороха.