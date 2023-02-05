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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Бывшего главу МВД Белокалитвинского района задержали по подозрению в мошенничестве

5 февраля 2023, 06:30
Фото: 1MI
В Ростовской области по подозрению в мошенничестве задержали экс-начальника отдела МВД по Белокалитвинскому району, сообщил источник в силовых структурах.

Как пишет издание 1rnd, бывшего начальника полиции подозревают в присвоении премий, которые начислялись сотрудникам районного отдела МВД. Расследованием уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» занимаются сотрудники ФСБ.

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Отмечается, что бывшего начальника районного МВД по решению суда поместили под домашний арест.

Официальной информации об аресте офицера нет.

Ранее в Ростовской области за разглашение государственной тайны задержали 49-летнего подполковника МВД.

 

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