Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как пишет издание 1rnd, бывшего начальника полиции подозревают в присвоении премий, которые начислялись сотрудникам районного отдела МВД. Расследованием уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» занимаются сотрудники ФСБ.
Отмечается, что бывшего начальника районного МВД по решению суда поместили под домашний арест.
Официальной информации об аресте офицера нет.
Ранее в Ростовской области за разглашение государственной тайны задержали 49-летнего подполковника МВД.