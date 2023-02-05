Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Ростове орудует семейная банда с пятью детьми. Злоумышленники снимают квартиру, после чего полностью обкрадывают ее. «Украли всю технику и даже средства для мытья посуды и ложку для обуви», — пишут в соцсетях риэлторы.
Сообщается, что арендодатели уже обратились в полицию. Известно, что семья злоумышленников прибыла в Ростов из Краснодарского края. Их лица, к счастью, запечатлели камеры видеонаблюдения в домах, где они проживали.
Ранее в Ростове домработница украла у хозяев украшения на один миллион рублей, чтобы поиграть в казино.