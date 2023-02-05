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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Даже ложку для обуви: многодетная семья грабит квартиры арендодателей в Ростове

5 февраля 2023, 13:36
Фото: 1MI
Супружеская пара с пятью детьми грабит съемные квартиры в Ростове, сообщили в соцсетях местные риэлторы.

В Ростове орудует семейная банда с пятью детьми. Злоумышленники снимают квартиру, после чего полностью обкрадывают ее. «Украли всю технику и даже средства для мытья посуды и ложку для обуви», — пишут в соцсетях риэлторы.

В Ростове бывший квартирант украл в квартире хозяев всю бытовую технику
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Сообщается, что арендодатели уже обратились в полицию. Известно, что семья злоумышленников прибыла в Ростов из Краснодарского края. Их лица, к счастью, запечатлели камеры видеонаблюдения в домах, где они проживали.

Ранее в Ростове домработница украла у хозяев украшения на один миллион рублей, чтобы поиграть в казино.

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