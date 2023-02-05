Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Издание пишет, что, например, в городской больнице № 7 населенного пункта Макеевка, работники не видели заработной платы с 20 января 2023 года. И когда будут выплаты — им в руководстве не сообщили.
«Никаких объяснений от администрации не было о том, что нам не собираются выплачивать зарплату. В итоге среди сотрудников больницы пошли разные слухи», — рассказал журналистам один из работников медицинского учреждения.
Пожаловались на отсутствие заработной платы и сотрудника Донецкого технического университета.
Ранее RostovGazrta писала, что жителям Ростова-на-Дону необходимо 3,9 миллиона рублей для финансовой независимости