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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 12:42

«Даже ничего не объяснили»: в ДНР стали массово задерживать зарплату бюджетникам

5 февраля 2023, 11:57
Фото: 1MI

В Донецкой Народной Республике стали массово задерживать зарплату бюджетникам

Сотрудники организаций, которые получают свою заработную плату из бюджета Донецкой Народной республики, пожаловались, что им стали задерживать выплаты. Гражданам даже не объяснили, чем вызваны проблемы по начислению денег, пишет ИА «Новороссия» со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что, например, в городской больнице № 7 населенного пункта Макеевка, работники не видели заработной платы с 20 января 2023 года. И когда будут выплаты — им в руководстве не сообщили.

«Никаких объяснений от администрации не было о том, что нам не собираются выплачивать зарплату. В итоге среди сотрудников больницы пошли разные слухи», — рассказал журналистам один из работников медицинского учреждения.

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Пожаловались на отсутствие заработной платы и сотрудника Донецкого технического университета.

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