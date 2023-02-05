В Донецкой Народной Республике стали массово задерживать зарплату бюджетникам

Сотрудники организаций, которые получают свою заработную плату из бюджета Донецкой Народной республики, пожаловались, что им стали задерживать выплаты. Гражданам даже не объяснили, чем вызваны проблемы по начислению денег, пишет ИА «Новороссия» со ссылкой на собственные источники.