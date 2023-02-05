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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Девочка-подросток и ее мать пострадали в ДТП в Ростовской области

5 февраля 2023, 08:53
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Вечером 4 февраля в Звереве при столкновении Opel Astra и ВАЗ-2103 пострадала женщина 1978 года рождения и ее 14-летняя дочь, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел около девяти часов вечера в районе дома 47а по улице Обухова. Иномарка под управлением водителя 1983 года рождения врезалась в ВАЗ-2103, который разворачивался с правой полосы в попутном направлении.

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В результате аварии пострадали две пассажирки ВАЗа: женщина 1978 года рождения и девочка 2008 года рождения. Обеих с травмами доставили в больницу.

В настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Ростовской области грузовик протаранил автобус с 30 пассажирами.

 

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