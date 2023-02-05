Девочка-подросток и ее мать пострадали в ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Инцидент произошел около девяти часов вечера в районе дома 47а по улице Обухова. Иномарка под управлением водителя 1983 года рождения врезалась в ВАЗ-2103, который разворачивался с правой полосы в попутном направлении.
В результате аварии пострадали две пассажирки ВАЗа: женщина 1978 года рождения и девочка 2008 года рождения. Обеих с травмами доставили в больницу.
В настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее в Ростовской области грузовик протаранил автобус с 30 пассажирами.