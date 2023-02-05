В Пантелеимоновский храм в Батайске привезли из Парижа частицу мощей святого Пантелеимона. По информации ТАСС, мощи останутся в Ростовской области, так как их выкупил один из местных благотворителей. Переговоры о передаче реликвии в регион велись несколько лет.