Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В Пантелеимоновский храм в Батайске привезли из Парижа частицу мощей святого Пантелеимона. По информации ТАСС, мощи останутся в Ростовской области, так как их выкупил один из местных благотворителей. Переговоры о передаче реликвии в регион велись несколько лет.
В самом храме в день приезда мощей провели специальную литургию и молебен. Уточняется, что верующие обращаются к Святому Пантелеимону с просьбами о здравии и исцелении.
Ранее ростовский митрополит Меркурий рассказал, в чем состоит главная роль священнослужителей.