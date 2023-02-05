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Published Сегодня, 16:46

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Updated Сегодня, 16:49

Храму в Ростовской области передали из Парижа мощи великомученика Пантелеимона

5 февраля 2023, 16:46
Фото: Группа ВК "Пантелеимоновский храм г. Батайска"
Пантелеимоновский храм в Батайске
Храм в Батайске Ростовской области получил из Парижа мощи великомученика Пантелеимона, сообщается в соцсетях обители.

В Пантелеимоновский храм в Батайске привезли из Парижа частицу мощей святого Пантелеимона. По информации ТАСС, мощи останутся в Ростовской области, так как их выкупил один из местных благотворителей. Переговоры о передаче реликвии в регион велись несколько лет.

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В самом храме в день приезда мощей провели специальную литургию и молебен. Уточняется, что верующие обращаются к Святому Пантелеимону с просьбами о здравии и исцелении.

Ранее ростовский митрополит Меркурий рассказал, в чем состоит главная роль священнослужителей.

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#Виктория Прутковская#Общество#Культура#Новости#Ростовская область
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