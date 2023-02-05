Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Ростовский водоканал уже несколько недель продолжает оставаться в центре всевозможных скандалов. Помимо регулярных недовольств качеством услуг предприятия со стороны местных жителей, внутри самой организации проходят аресты.
Так, гендиректор АО «Евразийский», которому принадлежит Ростовводоканал», Герман Вишневский заявил о задержании четверых сотрудников предприятия по обвинению в вымогательстве.
Чуть позже Вишневский сделал новое громкое заявление. Он рассказал о попытках рейдерского захвата предприятия структурами «Альфа-Групп». По словам Вишневского, непосредственно захватом занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал». Для достижения своих целей она использует запрещенные законом методы и коррупционные связи. Вишневский заверяет, что может доказать свои слова фактами.
Также топ-менеджер пообещал в скором времени обнародовать «сенсационную информацию» о коррупционной деятельности некого Фрадкина А. В. О ком именно идет речь, Вишневский не уточнил.
Сами ростовчане заявили, что устали от постоянных скандалов в организации и потребовали увольнения всего ее руководства.
СМИ сообщили, что в 2024 году в Аксайском районе откроются три новых рынка, взамен закрытых торговых площадей, которыми владели члены ОПГ Карима Бабаева и экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко.
Сообщается, что в один из проектов вложат 1,2 миллиарда рублей. За эти деньги планируется построить рынок на 596 торговых мест.
На второй рынок потратят 420 миллионов рублей. Он будет находиться в поселке Красном. Предполагается, что там поместится 446 торговых мест.
Наконец, в хуторе Ленина откроют распределительный центр сельхозпродукции. На ярмарочной площади буду функционировать 1,7 тысяч торговых площадок.
Напомним, в апреле 2021 года в Аксайском районе закрыли сразу несколько рынков. Они работали нелегально. Тогда без работы остались тысячи людей.
Власти Ростова сообщили, что 10 февраля в городе приезжает «Поезд Победы». Все желающие смогут его встретить на вокзале «Ростов Главный» в 19.57 мск.
Поезд пробудет в городе до 14 февраля — Дня освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. В течение трех дней в поезде будут проводиться выставки для детей и взрослых.
Сам состав поезда представляет собой уникальный интерактивный музей в движении. Внутри сконструирована инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне на разных ее этапах.