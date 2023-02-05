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Итоги недели: Ростовводоканал сотрясают скандалы, а рядом с Ростовом строят рынки

5 февраля 2023, 16:14
Фото: 1MI

Ростовводоканал сотрясают скандалы, у Ростова строят рынки и встречают Поезд Победы

Ростовводоканал обуревают новые скандалы, тем временем в Аксайском районе решили построить три новых рынка, а в столице региона ждут прибытия «Поезда Победы».

Скандалы в Ростовводоканале

Ростовский водоканал уже несколько недель продолжает оставаться в центре всевозможных скандалов. Помимо регулярных недовольств качеством услуг предприятия со стороны местных жителей, внутри самой организации проходят аресты.

Так, гендиректор АО «Евразийский», которому принадлежит Ростовводоканал», Герман Вишневский заявил о задержании четверых сотрудников предприятия по обвинению в вымогательстве.

Чуть позже Вишневский сделал новое громкое заявление. Он рассказал о попытках рейдерского захвата предприятия структурами «Альфа-Групп». По словам Вишневского, непосредственно захватом занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал». Для достижения своих целей она использует запрещенные законом методы и коррупционные связи. Вишневский заверяет, что может доказать свои слова фактами.

Также топ-менеджер пообещал в скором времени обнародовать «сенсационную информацию» о коррупционной деятельности некого Фрадкина А. В. О ком именно идет речь, Вишневский не уточнил.

Сами ростовчане заявили, что устали от постоянных скандалов в организации и потребовали увольнения всего ее руководства.

«Деньги поделить не могут»: ростовчане устали от скандалов вокруг Ростовводоканала
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Аксайские рынки на новый лад

СМИ сообщили, что в 2024 году в Аксайском районе откроются три новых рынка, взамен закрытых торговых площадей, которыми владели члены ОПГ Карима Бабаева и экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко.

Сообщается, что в один из проектов вложат 1,2 миллиарда рублей. За эти деньги планируется построить рынок на 596 торговых мест.

На второй рынок потратят 420 миллионов рублей. Он будет находиться в поселке Красном. Предполагается, что там поместится 446 торговых мест.

Наконец, в хуторе Ленина откроют распределительный центр сельхозпродукции. На ярмарочной площади буду функционировать 1,7 тысяч торговых площадок.

Напомним, в апреле 2021 года в Аксайском районе закрыли сразу несколько рынков. Они работали нелегально. Тогда без работы остались тысячи людей.

Новые рынки появятся в Аксайском районе в 2024 году
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«Поезд Победы»

Власти Ростова сообщили, что 10 февраля в городе приезжает «Поезд Победы». Все желающие смогут его встретить на вокзале «Ростов Главный» в 19.57 мск.

Поезд пробудет в городе до 14 февраля — Дня освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. В течение трех дней в поезде будут проводиться выставки для детей и взрослых.

Сам состав поезда представляет собой уникальный интерактивный музей в движении. Внутри сконструирована инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне на разных ее этапах.

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#Виктория Прутковская#Ростовводоканал#Преступность#Общество#Ростовская область
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