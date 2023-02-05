Чуть позже Вишневский сделал новое громкое заявление. Он рассказал о попытках рейдерского захвата предприятия структурами «Альфа-Групп». По словам Вишневского, непосредственно захватом занимается представитель «Альфа-Групп» — компания «Росводоканал». Для достижения своих целей она использует запрещенные законом методы и коррупционные связи. Вишневский заверяет, что может доказать свои слова фактами.