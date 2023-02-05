Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Местные жители пожаловались, что на территории ЗАО «Нива» сжигают опасные медицинские отходы, из-за чего поселок регулярно накрывает едкий запах.
Как прокомментировали ситуацию в администрации Батайска, на полигоне уже работают правоохранительные органы.
Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на невыносимую вонь, которая накрыла многоквартирные дома по улице Еременко. По предположению ростовчан, столб дыма и запах гари принесло с территории асфальтобетонного завода. Предприятие расположено по улице Пескова на границе микрорайона.