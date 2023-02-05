Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на невыносимую вонь, которая накрыла многоквартирные дома по улице Еременко. По предположению ростовчан, столб дыма и запах гари принесло с территории асфальтобетонного завода. Предприятие расположено по улице Пескова на границе микрорайона.