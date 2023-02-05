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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

На полигон под Батайском, на котором жгут опасные медотходы, нагрянули силовики

5 февраля 2023, 07:10
Фото: 1MI
Правоохранительные органы работают на полигоне в районе поселка Залесье под Батайском, сообщил в своем Телеграм-канале депутат Государственной Думы РФ от Ростовской области Антон Гетта.

Местные жители пожаловались, что на территории ЗАО «Нива» сжигают опасные медицинские отходы, из-за чего поселок регулярно накрывает едкий запах.

Как прокомментировали ситуацию в администрации Батайска, на полигоне уже работают правоохранительные органы.

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Ранее жители Левенцовки в Ростове пожаловались на невыносимую вонь, которая накрыла  многоквартирные дома по улице Еременко. По предположению ростовчан, столб дыма и запах гари принесло с территории асфальтобетонного завода. Предприятие расположено по улице Пескова на границе микрорайона.

 

 

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