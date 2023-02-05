Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
С 13 февраля изменится расписание электрички № 6506 «Ростов — Таганрог». Дело в том, что в маршрут введут новую остановку на станции Недвиговка.
Теперь электричка будет отправляться из Ростова в 14.38 мск и прибывать в Таганрог в 16.09 мск. В Недвиговке поезд окажется в 15.13 мск.
Эта остановка следует сразу после станции Хапры. После Недвиговки поезд отправится на станцию Синявская.
Напомним, в Ростовской области изменили экономически обоснованный тариф для поездок в электричках. В 2023 году он составляет 36,9 рубля за одну тарифную зону.