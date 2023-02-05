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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Новая остановка появится на маршруте электрички «Ростов — Таганрог»

5 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI
С 13 февраля поменяется расписание электрички «Ростов — Таганрог», сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 13 февраля изменится расписание электрички № 6506 «Ростов — Таганрог». Дело в том, что в маршрут введут новую остановку на станции Недвиговка.

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Теперь электричка будет отправляться из Ростова в 14.38 мск и прибывать в Таганрог в 16.09 мск. В Недвиговке поезд окажется в 15.13 мск.

Эта остановка следует сразу после станции Хапры. После Недвиговки поезд отправится на станцию Синявская.

Напомним, в Ростовской области изменили экономически обоснованный тариф для поездок в электричках. В 2023 году он составляет 36,9 рубля за одну тарифную зону.

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