Трагическое автопроисшествие случилось в Морозовске Ростовской области накануне. Инспекторы ДПС организовали погоню за водителем, отказавшимся выполнить законное требование об остановке. Выехав на улицу с односторонним движением полицейские столкнулись с КамАЗ. После удара патрульную машину отбросило на обочину, где она влетела в опору ЛЭП.