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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Один полицейский погиб и один ранен в ходе погони за нарушителем в Ростовской области

5 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI

В Ростовской области во время погони за нарушителем погиб инспектор ДПС 4 января

В Морозовске Ростовской области один инспектор ДПС погиб и один оказался ранен в ходе погони за автонарушителем, сообщили в ГИБДД России по региону.
Сюжет
Дтп

Трагическое автопроисшествие случилось в Морозовске Ростовской области накануне. Инспекторы ДПС организовали погоню за водителем, отказавшимся выполнить законное требование об остановке. Выехав на улицу с односторонним движением полицейские столкнулись с КамАЗ. После удара патрульную машину отбросило на обочину, где она влетела в опору ЛЭП.

В ходе происшествия один из сотрудников ДПС скончался, другой госпитализирован в больницу. Машина злоумышленника, которого пытались догнать полицейские, скрылась. Известно, что это темная Honda Civic с госзнаком 037.

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Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность владельца злополучного авто.

Ранее в Ростовской области серьезная авария в Аксае на М-4 «Дон» унесла жизнь водителя.

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#Алина Заярная#Происшествия#Дтп#Новости#Ростовская область
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