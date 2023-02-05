Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Трагическое автопроисшествие случилось в Морозовске Ростовской области накануне. Инспекторы ДПС организовали погоню за водителем, отказавшимся выполнить законное требование об остановке. Выехав на улицу с односторонним движением полицейские столкнулись с КамАЗ. После удара патрульную машину отбросило на обочину, где она влетела в опору ЛЭП.
В ходе происшествия один из сотрудников ДПС скончался, другой госпитализирован в больницу. Машина злоумышленника, которого пытались догнать полицейские, скрылась. Известно, что это темная Honda Civic с госзнаком 037.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность владельца злополучного авто.
Ранее в Ростовской области серьезная авария в Аксае на М-4 «Дон» унесла жизнь водителя.