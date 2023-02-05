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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Повышенное содержание формальдегида и серы обнаружили в воздухе в Ростове

5 февраля 2023, 17:26
Фото: 1MI

Повышенное содержание формальдегида и серы обнаружили в воздухе в Ростове в 2022 году

Ростов занял 10 место среди городов-миллионников по чистоте воздуха, исследование проводилось Strelka KB.

Исследователи проанализировали данные о наличии загрязняющих веществ в воздухе в городах-миллионниках России. В расчет брали те вещества, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека, среди них угарный газ, диоксид азота и серы и формальдегид.

Выяснилось, что самый чистый воздух оказался в Волгограде, Перми и Воронеже. Худшие показатели зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Уровень загрязнения воздуха там оценивается как «высокий».

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Ростов в рейтинге занял 10 место. Состояние загрязнения воздуха в городе специалисты оценили как «повышенное». Среди опасных веществ в воздухе Ростова наибольшее количество приходится на формальдегид и диоксид серы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на мониторинг загрязнения воздуха потратят более 10 млн рублей.

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