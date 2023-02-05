Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Исследователи проанализировали данные о наличии загрязняющих веществ в воздухе в городах-миллионниках России. В расчет брали те вещества, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека, среди них угарный газ, диоксид азота и серы и формальдегид.
Выяснилось, что самый чистый воздух оказался в Волгограде, Перми и Воронеже. Худшие показатели зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Уровень загрязнения воздуха там оценивается как «высокий».
Ростов в рейтинге занял 10 место. Состояние загрязнения воздуха в городе специалисты оценили как «повышенное». Среди опасных веществ в воздухе Ростова наибольшее количество приходится на формальдегид и диоксид серы.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на мониторинг загрязнения воздуха потратят более 10 млн рублей.