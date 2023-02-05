Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Ростовчанка Ирина Аллегрова отменила два своих ближайших концерта в Санкт-Петербурге и Минске. Они были запланированы на март, билеты на выступления артистки были практически раскуплены.
Ряд СМИ предположили, что Аллегрову могли «отменить» из-за ее политической позиции. Подобные прецеденты уже были на российской эстраде. Однако ростовчанка, наоборот, известна своим патриотизмом и поддержкой спецоперации на Украине.
Аллегрова дала комментарий «Московскому комсомольцу» и объяснила, что действительно отменила концерты из-за сложившейся социально-политической ситуации. Певица считает недопустимым проводить развлекательные мероприятия в такой сложной обстановке.
По информации журналистов, на концертах в Питере и Минске Аллегрова могла заработать порядка 14 миллионов рублей.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ростовчан Басты и Ирины Аллегровой.