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Updated Сегодня, 13:44

Ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО

5 февраля 2023, 13:42
Фото: wikipedia.org
Уроженка Ростова-на-Дону, певица Ирина Аллегрова отменили свои ближайшие концерты, пишут СМИ.

Ростовчанка Ирина Аллегрова отменила два своих ближайших концерта в Санкт-Петербурге и Минске. Они были запланированы на март, билеты на выступления артистки были практически раскуплены.

Ряд СМИ предположили, что Аллегрову могли «отменить» из-за ее политической позиции. Подобные прецеденты уже были на российской эстраде. Однако ростовчанка, наоборот, известна своим патриотизмом и поддержкой спецоперации на Украине.

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Аллегрова дала комментарий «Московскому комсомольцу» и объяснила, что действительно отменила концерты из-за сложившейся социально-политической ситуации. Певица считает недопустимым проводить развлекательные мероприятия в такой сложной обстановке.

По информации журналистов, на концертах в Питере и Минске Аллегрова могла заработать порядка 14 миллионов рублей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ростовчан Басты и Ирины Аллегровой.

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