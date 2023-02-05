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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Ростовский депутат Бородай заявил, что в СВО идет борьба за выживание русского народа

5 февраля 2023, 14:51. Обновлено в 16:17
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Александр Бородай
Спецоперация сейчас является борьбой за выживание русского народа, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что страны Запада и Россия сейчас находятся в прологе Третьей мировой войны. Спецоперация же на этом этапе превратилась в борьбу за выживание русского народа.

Усилению противоборства и эскалации, по мнению парламентария, способствуют все новые поставки Украине вооружения странами ЕС и США. Бородай объяснил их необходимостью удержания от краха режима президента Зеленского. Однако вооруженным силам России нужно с вниманием и осторожностью следить за тем, какие именно виды вооружения приходят на Украину, так как они могут значительно осложнить для российских солдат ситуацию на фронте, полагает депутат.

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Вместе с тем и сама Украина растрачивает свои человеческие и технические ресурсы, все больше опираясь на участие НАТО. «То есть, против нас воюют практически страны НАТО, не только своим штатным вооружением, но и своими штатными военнослужащими, потому что пушечного мяса на Украине уже не хватает», — заключил Бородай.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.

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