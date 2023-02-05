Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что страны Запада и Россия сейчас находятся в прологе Третьей мировой войны. Спецоперация же на этом этапе превратилась в борьбу за выживание русского народа.
Усилению противоборства и эскалации, по мнению парламентария, способствуют все новые поставки Украине вооружения странами ЕС и США. Бородай объяснил их необходимостью удержания от краха режима президента Зеленского. Однако вооруженным силам России нужно с вниманием и осторожностью следить за тем, какие именно виды вооружения приходят на Украину, так как они могут значительно осложнить для российских солдат ситуацию на фронте, полагает депутат.
Вместе с тем и сама Украина растрачивает свои человеческие и технические ресурсы, все больше опираясь на участие НАТО. «То есть, против нас воюют практически страны НАТО, не только своим штатным вооружением, но и своими штатными военнослужащими, потому что пушечного мяса на Украине уже не хватает», — заключил Бородай.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.