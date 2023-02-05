Вместе с тем и сама Украина растрачивает свои человеческие и технические ресурсы, все больше опираясь на участие НАТО. «То есть, против нас воюют практически страны НАТО, не только своим штатным вооружением, но и своими штатными военнослужащими, потому что пушечного мяса на Украине уже не хватает», — заключил Бородай.