rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2023, 17:29

Published 5 февраля 2023, 17:29

Modified 5 февраля 2023, 17:31

Updated 5 февраля 2023, 17:31

Семь тысяч ростовчан пожелали устроиться специалистом по подтверждению встреч

Семь тысяч ростовчан пожелали устроиться специалистом по подтверждению встреч

5 февраля 2023, 17:29
Фото: 1MI.
Более семи тысяч ростовчан мечтают работать специалистами по подтверждению встреч, следует из исследования, проведенного hh.ru.

Эксперты проанализировали данные о самых популярных вакансиях в той или иной трудовой сфере. Выяснилось, что самой востребованной вакансией для ростовчан является «специалист по подтверждению встреч». Конкурс на эту работу составляет семь тысяч человек на место.

Также много откликов ростовчане оставляют на вакансию менеджера на удаленную работу. В 2022 году 5862 человека пытались трудоустроиться на соответствующую специальность.

Тройку лидеров замкнула вакансия менеджера по работе с клиентами. Конкурс здесь также составляет более пяти тысяч человек на место.

Аналитики также отметили, что в 2022 году особую популярность получили вакансии, связанные с удаленной работой. Связано это с возможностью работать в крупных корпорациях столицы, находясь при этом в родном городе или поселке.

Ранее RostovGazeta рассказала, работники каких профессий наиболее востребованы в Ростовской области.

Читайте также:
Стало известно работники каких профессий наиболее востребованы в Ростовской областиТоп-5 самых высокооплачиваемых работ в Ростове-на-ДонуКакие зарплаты на военных заводах в России и Западе
#Алина Заярная#Общество#Рынок труда#Работа#Последние новости Ростова на сегодня#Трудоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика