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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Семь тысяч ростовчан пожелали устроиться специалистом по подтверждению встреч

5 февраля 2023, 17:29
Фото: 1MI
Более семи тысяч ростовчан мечтают работать специалистами по подтверждению встреч, следует из исследования, проведенного hh.ru.

Эксперты проанализировали данные о самых популярных вакансиях в той или иной трудовой сфере. Выяснилось, что самой востребованной вакансией для ростовчан является «специалист по подтверждению встреч». Конкурс на эту работу составляет семь тысяч человек на место.

Также много откликов ростовчане оставляют на вакансию менеджера на удаленную работу. В 2022 году 5862 человека пытались трудоустроиться на соответствующую специальность.

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Тройку лидеров замкнула вакансия менеджера по работе с клиентами. Конкурс здесь также составляет более пяти тысяч человек на место.

Аналитики также отметили, что в 2022 году особую популярность получили вакансии, связанные с удаленной работой. Связано это с возможностью работать в крупных корпорациях столицы, находясь при этом в родном городе или поселке.

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