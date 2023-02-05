В Шахтах выставка будет работать 7 февраля с 11.00 до 19.00 мск и 8 февраля с 10.00 до 18.00 мск. Затем «Поезд Победы» отправится в Новочеркасск, там посетить его можно будет 9 февраля с 11.00 до 19.00 мск и 10 февраля с 10.00 до 18.00 мск.