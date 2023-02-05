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Published Сегодня, 05:57
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В период с 6 по 14 февраля «Поезд Победы» смогут увидеть жители Ростова, Новочеркасска, Волгодонска, Шахт, Батайска и Азова. Первым городом региона, куда прибудет выставка, станет Волгодонск, жители которого смогут посетить ее 6 февраля с 10.00 до 19.00 мск.
В Шахтах выставка будет работать 7 февраля с 11.00 до 19.00 мск и 8 февраля с 10.00 до 18.00 мск. Затем «Поезд Победы» отправится в Новочеркасск, там посетить его можно будет 9 февраля с 11.00 до 19.00 мск и 10 февраля с 10.00 до 18.00 мск.
Следующим городом области, куда прибудет выставка, станет Ростов, там он останется на четыре дня. С 11 по 14 февраля включительно выставка будет работать с 10.00 до 18.00 мск. Отмечается, что последняя группа посетителей будет формироваться примерно за час до закрытия выставки. Получить бесплатный билет на посещение выставки можно на официальном сайте проекта после обязательной регистрации.
Кроме того, «Поезд Победы» заедет и в Батайск с Азовом, но точного расписания работы выставки в этих городах пока нет.
«Поезд Победы» состоит из семи вагонов, экспозиции которых посвящены довоенной жизни, Великой Отечественной войне и Победе в ВОВ. По городам России передвижная выставка курсирует с осени 2020 года.