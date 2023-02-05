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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Снег, промозглый ветер и мороз придут в Ростов с 6 февраля

5 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Новая рабочая неделя начнется в Ростове с промозглой и пасмурной погоды, сообщили синоптики.
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Погода

В понедельник, 6 февраля в Ростове ожидается холодная и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит -2 градуса, а ночью — -3. Небо будет затянуто тучами, однако осадков не ожидается. Ветер разгонится до семи метров в секунду.

Во вторник в городе похолодает днем до -4 градусов, а ночью — -7. Также в этот день ожидается снегопад. На дорогах вероятна гололедица и небольшой туман.

Холодная и дождливая погода придет в Ростов-на-Дону на выходных с 4 по 5 февраля
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В среду осадки должны прекратиться, однако погода все равно останется холодной. Днем столбики термометров не поднимутся выше -3 градусов, а ночью — -7.

Ближе к середине недели тучи покинут небо над Ростов. В четверг, 9 февраля, будет ясно. Днем температура воздуха составит -2 градуса, а ночью — -7.

Ранее RostovGazeta рассказала, какой была зима в Ростовской области 100 лет назад.

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