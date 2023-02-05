Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В понедельник, 6 февраля в Ростове ожидается холодная и пасмурная погода. Температура воздуха днем составит -2 градуса, а ночью — -3. Небо будет затянуто тучами, однако осадков не ожидается. Ветер разгонится до семи метров в секунду.
Во вторник в городе похолодает днем до -4 градусов, а ночью — -7. Также в этот день ожидается снегопад. На дорогах вероятна гололедица и небольшой туман.
В среду осадки должны прекратиться, однако погода все равно останется холодной. Днем столбики термометров не поднимутся выше -3 градусов, а ночью — -7.
Ближе к середине недели тучи покинут небо над Ростов. В четверг, 9 февраля, будет ясно. Днем температура воздуха составит -2 градуса, а ночью — -7.
Ранее RostovGazeta рассказала, какой была зима в Ростовской области 100 лет назад.