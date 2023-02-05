Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
В Морозовске Ростовской области 5 февраля произошло трагическое ДТП. Двое сотрудников ДПС устроили погоню на водителем-нарушителем, отказавшимся выполнить законное требование об остановке. Выехав на улицу с односторонним движением, инспекторы столкнулись с КамАЗом. От удара авто полицейских отлетело на обочину, где машина врезалась в опору ЛЭП.
Как сообщили в региональном Следкоме, 28-летний инспектор скончался на месте до приезда скорой помощи. Его 33-летний коллега с травмами доставлен в больницу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
В соцсетях ростовчане высказали соболезнования семье погибшего полицейского. Они пишут: «Царствие небесное человеку», «Дай бог близким сил это пережить», «Такой молодой парень, ему бы жить да жить!», «Ваша служба и опасна и трудна…».
Также комментаторы призвали правоохранителей найти и наказать водителя, за которым сотрудники ДПС устанавливали погоню: «Найти и привлечь не только за нарушение ПДД, а за причинение смерти по неосторожности». «Как жить ему теперь, когда знает, что одного убил, а другого покалечил?», — заключили ростовчане.
Напомним, в ГИБДД России по региону сообщали, что машина нарушителя так и не была найдена.