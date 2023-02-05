Также комментаторы призвали правоохранителей найти и наказать водителя, за которым сотрудники ДПС устанавливали погоню: «Найти и привлечь не только за нарушение ПДД, а за причинение смерти по неосторожности». «Как жить ему теперь, когда знает, что одного убил, а другого покалечил?», — заключили ростовчане.