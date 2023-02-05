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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 20:11

Updated Сегодня, 20:11

Уголовное дело завели из-за гибели инспектора ДПС в Ростовской области после погони

5 февраля 2023, 17:47
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
Уголовное дело заведено по факту гибели инспектора ДПС во время погони в Морозовске, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В Морозовске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 28-летнего инспектора ДПС 5 февраля. Погибший полицейский вместе с 33-летним коллегой преследовал водителя-нарушителя. Выехав на улицу с односторонним движением, машина инспекторов врезалась в КамАЗ, после чего отлетела на обочину, где столкнулась в ЛЭП.

Один из патрульных скончался на месте до приезда скорой помощи. Его коллега с травмами доставлен в больницу.

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Сейчас следователи устанавливают все подробности трагического инцидента.

Ранее в ГИБДД России по региону сообщили, что машина, за которой ехали патрульные, успела скрыться с места преступления. Известно, что это темная Honda Civic с госзнаком 037.

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