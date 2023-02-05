В Морозовске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 28-летнего инспектора ДПС 5 февраля. Погибший полицейский вместе с 33-летним коллегой преследовал водителя-нарушителя. Выехав на улицу с односторонним движением, машина инспекторов врезалась в КамАЗ, после чего отлетела на обочину, где столкнулась в ЛЭП.