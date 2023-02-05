Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
В Морозовске Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 28-летнего инспектора ДПС 5 февраля. Погибший полицейский вместе с 33-летним коллегой преследовал водителя-нарушителя. Выехав на улицу с односторонним движением, машина инспекторов врезалась в КамАЗ, после чего отлетела на обочину, где столкнулась в ЛЭП.
Один из патрульных скончался на месте до приезда скорой помощи. Его коллега с травмами доставлен в больницу.
Сейчас следователи устанавливают все подробности трагического инцидента.
Ранее в ГИБДД России по региону сообщили, что машина, за которой ехали патрульные, успела скрыться с места преступления. Известно, что это темная Honda Civic с госзнаком 037.