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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В Новочеркасске при спасении ушедшей под лед машины перевернулся трактор

5 февраля 2023, 08:34
Фото: соцсети

В Ростовской области под лед провалились несколько автомобилей

В Новочеркасске местный житель утопил в водоеме ВАЗ-2107, вытащить машину не смогли даже с трактором, сообщили очевидцы в соцсети.

Местный житель решил покататься по льду городского водоема, но в какой-то момент машина ушла под лед. На место вызвали трактор, но он не смог вытащить автомобиль и перевернулся.

«Трактор чуть-чуть не потянул», — прокомментировал произошедшее один из спасателей.

«Даже трактор в недоумении», — написал один из пользователей.

По словам мужчины, чтобы вытащить утонувший автомобиль, пришлось распиливать лед.

Ранее в Донецке для спасательной операции по вытягиванию «Нивы» из реки пришлось привлечь три трактора.

 

 

 

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