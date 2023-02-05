Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Местный житель решил покататься по льду городского водоема, но в какой-то момент машина ушла под лед. На место вызвали трактор, но он не смог вытащить автомобиль и перевернулся.
«Трактор чуть-чуть не потянул», — прокомментировал произошедшее один из спасателей.
«Даже трактор в недоумении», — написал один из пользователей.
По словам мужчины, чтобы вытащить утонувший автомобиль, пришлось распиливать лед.
Ранее в Донецке для спасательной операции по вытягиванию «Нивы» из реки пришлось привлечь три трактора.