По версии следствия, мужчина составил четыре фиктивных договора на оказание услуг по обмеру дорог. Однако на деле выполнять работы не собирался, а в отчеты вносил придуманные им данные. Документы он отправлял заказчику, который перевел на счет фирмы за фиктивные работы порядка десяти миллионов рублей