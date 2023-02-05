Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В Ростове уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего директора фирмы, занимающейся инженерно-техническим обслуживанием дорог. Мужчина подозревается в незаконном обналичивании десяти миллионов рублей. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
По версии следствия, мужчина составил четыре фиктивных договора на оказание услуг по обмеру дорог. Однако на деле выполнять работы не собирался, а в отчеты вносил придуманные им данные. Документы он отправлял заказчику, который перевел на счет фирмы за фиктивные работы порядка десяти миллионов рублей
Факт обмана и незаконного обналичивания средств выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее донской бизнесмен присвоил кредитные платежи в размере 2 миллионов рублей за чужую Mazda.