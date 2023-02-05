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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Ростове до конца 2023 года закончат капремонт шести школ

5 февраля 2023, 10:57
Фото: 1MI
До конца текущего года в Ростове-на-Дону завершат капитальный ремонт шести средних учебных учреждений, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Как написал Логвиненко в своем Телеграм-канале, готовность всех школ, в которых проходит капремонт, составляет от 54 до 83%. Это школы №№10, 44, 49, 70, 104 и гимназия №45. 

Капремонт школы №44 и гимназии №45 закончат уже в апреле, школы №104 в ноябре, а остальные объекты сдадут в июне.

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Кроме того, к середине осени 2024 года на улице Вавилова в районе военгородка № 140 в Ростове-на-Дону построят школу на 1,2 тысячи учеников.  А к сентябрю 2024-го в Ростове должны открыть новую школу на улице Платона Кляты.

 

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