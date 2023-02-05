Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как написал Логвиненко в своем Телеграм-канале, готовность всех школ, в которых проходит капремонт, составляет от 54 до 83%. Это школы №№10, 44, 49, 70, 104 и гимназия №45.
Капремонт школы №44 и гимназии №45 закончат уже в апреле, школы №104 в ноябре, а остальные объекты сдадут в июне.
Кроме того, к середине осени 2024 года на улице Вавилова в районе военгородка № 140 в Ростове-на-Дону построят школу на 1,2 тысячи учеников. А к сентябрю 2024-го в Ростове должны открыть новую школу на улице Платона Кляты.