Кроме того, к середине осени 2024 года на улице Вавилова в районе военгородка № 140 в Ростове-на-Дону построят школу на 1,2 тысячи учеников. А к сентябрю 2024-го в Ростове должны открыть новую школу на улице Платона Кляты.