Коммунальщики должны заключать договор на выполнение ремонтных работ и после сдавать отремонтированные участки. На практике же большинство ресурсоснабжающих организаций не стремится заключать соответствующий договор с муниципалитетом. В результате, как пишет издание 1rnd, от 30 до 40% ям на дорогах Ростова приходится на охранные зоны коммунальных служб или те участки, где они устраняли аварии.