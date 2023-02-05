Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:51
Качество дорог в городе страдает от деятельности ресурсоснабжающих организаций, которые разрывают дорожное покрытие при проведении ремонтных работ. При этом качество покрытия, которое они укладывают взамен разрытого, по словам председателя комиссии Гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Магомеда Дарсигова, не выдерживает никакой критики.
«На Днепровском, Вавилова, мосту на Каменке разрытия постоянные. Как с этим бороться?», — заявил на заседании комиссии ее председатель.
Коммунальщики должны заключать договор на выполнение ремонтных работ и после сдавать отремонтированные участки. На практике же большинство ресурсоснабжающих организаций не стремится заключать соответствующий договор с муниципалитетом. В результате, как пишет издание 1rnd, от 30 до 40% ям на дорогах Ростова приходится на охранные зоны коммунальных служб или те участки, где они устраняли аварии.
Ранее жители Ростова застыдили дорожников после ямочного ремонта.