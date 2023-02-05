Кафе-отель «Башня», находящийся в Левобережном парке Ростова, выставили на продажу. Собственник оценивает недвижимости в 95 миллионов рублей. Среди преимуществ кафе-отеля он называет выгодное расположение в одном из самых посещаемых мест города.