Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Кафе-отель «Башня», находящийся в Левобережном парке Ростова, выставили на продажу. Собственник оценивает недвижимости в 95 миллионов рублей. Среди преимуществ кафе-отеля он называет выгодное расположение в одном из самых посещаемых мест города.
Река Дон находится буквально в 200 метрах от здания. 500 метров отделяют кафе-отель от «Ростов Арены».
Площадь объекта составляет 1000 квадратных метров. Внутри имеются банкетный зал, летняя веранда с видом на Дон, кальянная, чайная и четыре гостиничных номера.
По какой причине собственник решил продать кафе-отель, не уточняется.
Напомним, в Ростове спрос на покупку коммерческой недвижимости к концу 2022 года вырос на 12%.