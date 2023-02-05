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Published Сегодня, 11:53

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В Ростове на продажу выставили кафе-отель в Левобережном парке за 95 миллионов рублей

5 февраля 2023, 11:53
Фото: avito.ru
Кафе-отель «Башня» в Левобережном парке Ростова пытаются продать за 95 миллионов рублей, соответствующая информация появилась на одном из сайтов свободных объявлений.

Кафе-отель «Башня», находящийся в Левобережном парке Ростова, выставили на продажу. Собственник оценивает недвижимости в 95 миллионов рублей. Среди преимуществ кафе-отеля он называет выгодное расположение в одном из самых посещаемых мест города.

Река Дон находится буквально в 200 метрах от здания. 500 метров отделяют кафе-отель от «Ростов Арены».

Площадь объекта составляет 1000 квадратных метров. Внутри имеются банкетный зал, летняя веранда с видом на Дон, кальянная, чайная и четыре гостиничных номера.

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По какой причине собственник решил продать кафе-отель, не уточняется.

Напомним, в Ростове спрос на покупку коммерческой недвижимости к концу 2022 года вырос на 12%.

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