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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Ростовской области в лед реки Быстрой вмерзли канализационные отходы и мусор

5 февраля 2023, 10:03
Фото: 1MI
В Тацинском районе выявили факт загрязнения канализационными отходами русла реки Быстрая. сообщили в минприроды Ростовской области.

Сообщение о нарушении появились в конце января в соцсети, очевидцы обнаружили сбросы канализации и мусор, которые вмерзли в лед реки на разной глубине.

На место выехали инспекторы министерства и после обследования акватории реки подтвердили факт загрязнения водоема канализационными отходами. Кроме того, специалисты взяли пробы воды.

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«Собрана информация о предприятии, осуществляющем деятельность по водоснабжению и водоотведению в поселке Быстрогорском», — сказано в сообщении.

Информацию направят в прокуратуру для инициирования выездной проверки указанного предприятия.

Ранее в Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку Темерник.

 

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