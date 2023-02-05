Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Сообщение о нарушении появились в конце января в соцсети, очевидцы обнаружили сбросы канализации и мусор, которые вмерзли в лед реки на разной глубине.
На место выехали инспекторы министерства и после обследования акватории реки подтвердили факт загрязнения водоема канализационными отходами. Кроме того, специалисты взяли пробы воды.
«Собрана информация о предприятии, осуществляющем деятельность по водоснабжению и водоотведению в поселке Быстрогорском», — сказано в сообщении.
Информацию направят в прокуратуру для инициирования выездной проверки указанного предприятия.
Ранее в Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку Темерник.