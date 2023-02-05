Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Мужчина обратился в госорган и подал заявление на включение в стаж 16 отработанных дет. Также он просил перерассчитать ему пенсию. В госучреждении, куда обратился житель Таганрога, усомнились в подлинности предоставленных документов и в просьбе отказали.
Мужчина после того, как получил отказ, направил жалобу в прокуратуру, сотрудники которой доказали, что действия госучреждения были незаконными.
После этого прокурутура подала иск в суд с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге мужчине внесли в стаж 16 лет работы и выплатили более 130 тысяч рублей, начисленные в результате перерасчета.
Ранее прокуратура Ростовской области выявила преступление со стороны главного бухгалтера детского сада, которая незаконно начислила себе более 600 тысяч рублей.