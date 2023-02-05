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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Таганроге мужчине через суд подтвердили 16 лет стажа и пересчитали пенсию

5 февраля 2023, 05:19
Фото: 1MI
Житель Таганрога только через суд смог добиться подтверждения стажа и перерасчета пенсии, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Мужчина обратился в госорган и подал заявление на включение в стаж 16 отработанных дет. Также он просил перерассчитать ему пенсию. В госучреждении, куда обратился житель Таганрога, усомнились в подлинности предоставленных документов и в просьбе отказали.

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Мужчина после того, как получил отказ, направил жалобу в прокуратуру, сотрудники которой доказали, что действия госучреждения были незаконными.

После этого прокурутура подала иск в суд с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге мужчине внесли в стаж 16 лет работы и выплатили более 130 тысяч рублей, начисленные в результате перерасчета.

Ранее прокуратура Ростовской области выявила преступление со стороны главного бухгалтера детского сада, которая незаконно начислила себе более 600 тысяч рублей.

 

 

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