Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Причиной тумана стал резкий перепад температуры воздуха. Водителей и пешеходов в связи с ухудшением видимости просят соблюдать осторожность на дорогах. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — помнить о том, что в тумане трудно заметить человека на дороге.
Кроме того, дороги области покрыл слой льда, а на деревьях и проводах возможно налипание мокрого снега. В течение дня в Ростовской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о снижении видимости и снегопаде на М-4 «Дон».