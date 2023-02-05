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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане на дорогах

5 февраля 2023, 09:50
Фото: 1MI
Дороги Ростовской области в воскресенье 5 февраля накрыл сильный туман, сообщили в региональном УГИБДД.

Причиной тумана стал резкий перепад температуры воздуха. Водителей и пешеходов в связи с ухудшением видимости просят соблюдать осторожность на дорогах. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — помнить о том, что в тумане трудно заметить человека на дороге.

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Кроме того, дороги области покрыл слой льда, а на деревьях и проводах возможно налипание мокрого снега. В течение дня в Ростовской области возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о снижении видимости и снегопаде на М-4 «Дон».

 

 

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