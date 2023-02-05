Причиной тумана стал резкий перепад температуры воздуха. Водителей и пешеходов в связи с ухудшением видимости просят соблюдать осторожность на дорогах. Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов — помнить о том, что в тумане трудно заметить человека на дороге.