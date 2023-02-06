Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Эти данные стали известны по результатам работы в 2022 году. В ходе проведенного опроса выяснилось, что 23,8% респондентов прожили в браке менее пяти лет. Еще 28,3% — от 6 до 10 лет, а 20% — от 11 до 15 лет.
Чаще всего люди разводятся, так как у них пропадают чувства или появляются финансовые проблемы. Также жители региона рассказывают о различных жизненных интересах и называют это поводом для развода.
В минувшем году усыновили и удочерили 267 детей. Это меньше, чем в 2021 году.
Зато количество людей, сменивших имя, выросло на 15% за год. Всего их в 2022 году оказалось 3,2 тысячи человек.
Добавим, что жители Ростовской области реже других впадают в отчаяние.