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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Более 40% разведенных в 2022 году в Ростовской области оказались младше 35 лет

6 февраля 2023, 07:02
Фото: Модернист/CC BY SA/wiki
Более 40% разведенных в Ростовской области оказались младше 35 лет в 2022 году
В Ростовской области в 41% случаев разводятся граждане в возрасте от 26 до 35 лет, следует из документов управления ЗАГС.

Эти данные стали известны по результатам работы в 2022 году. В ходе проведенного опроса выяснилось, что 23,8% респондентов прожили в браке менее пяти лет. Еще 28,3% — от 6 до 10 лет, а 20% — от 11 до 15 лет.

Чаще всего люди разводятся, так как у них пропадают чувства или появляются финансовые проблемы. Также жители региона рассказывают о различных жизненных интересах и называют это поводом для развода.

На 11% чаще жители Ростовской области подавали на развод в 2022 году
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В минувшем году усыновили и удочерили 267 детей. Это меньше, чем в 2021 году. 

Зато количество людей, сменивших имя, выросло на 15% за год. Всего их в 2022 году оказалось 3,2 тысячи человек.

Добавим, что жители Ростовской области реже других впадают в отчаяние.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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